Suposta espia russa trabalhava na embaixada dos EUA em Moscovo

RTP03 Ago, 2018, 12:03 / atualizado em 03 Ago, 2018, 12:04 | Mundo

Durante mais de uma década, uma suposta espia russa trabalhou na embaixada americana em Moscovo. A mulher de nacionalidade russa trabalhava para os serviços secretos, tendo tido acesso a e-mails e dados confidenciais da agência, incluindo informações sobre o Presidente dos EUA.



As suspeitas começaram em 2016, depois de investigadores da Secretaria de Estado responsável pela segurança terem procedido a uma investigação interna de rotina.



Os responsáveis dos serviços de informações e de segurança interna dos EUA descobriram que a espia tinha encontros regulares e não autorizados com a FSB – principal agência russa de serviços de informação.



Segundo The Guardian, o alerta foi dado pela Secretaria de Estado em janeiro de 2017, mas os serviços secretos evitaram que fosse feita uma grande investigação e encobriram o caso, acabando por despedir a mulher russa poucos meses depois.





Uma fonte citada pelo jornal inglês revela que a demissão ocorreu na altura em que o Kremlin expulsou vários trabalhadores norte-americanos na sequência de sanções impostas por Washington à Rússia - a cobertura perfeita para o despedimento da alegada espia.

Agência menospreza o problema

“Os serviços secretos estão a tentar esconder esta quebra de segurança ao despedi-la”, afirma a fonte do. “Os danos já foram feitos mas a direção dos serviços secretos não conduziu nenhuma investigação interna para perceber a extensão dos problemas causados e se ela tinha recrutado outros funcionários de modo a fornecer-lhes mais informações”, acrescenta.Quando questionados sobre a investigação e o despedimento, os serviços secretos tentam minimizar o problema, apesar de nunca negarem que ela tenha sido efetivamente identificada como uma espia.Acredita-se que a mulher russa tenha tido acesso a dados confidenciais da agência: “Ela teve acesso ao banco de dados mais confidencial, que é o sistema de correio oficial dos serviços secretos dos EUA”, disse a fonte do. “Parte dos conteúdos a que teve acesso consistiam na agenda do Presidente, vice-presidente e seus cônjuges, incluindo Hillary Clinton”, acrescenta.No entanto, um oficial dos serviços secretos, citado pela CNN , nega: “Ela não teve acesso a informações altamente confidenciais”.Numa declaração oficial, a agência federal afirma que “os serviços secretos dos EUA reconhecem que todos os(FSN) que trabalham em prol das nossas missões, administrativas ou de outro género, podem ser influenciados por agências estrangeiras”.A agência acrescenta que este cenário ocorre em especial na Rússia, e como tal, “todos ossão geridos de forma a garantir que os interesses dos serviços secretos e do Governo dos EUA estão protegidos em todas as alturas”.A agência federal explica que o trabalho doss consiste apenas em “tradução, interpretação, orientação cultural, articulação e apoio administrativo”. Desta forma, garantem que as tarefas da suposta espia russa baseavam-se em assistir os correspondentes “ao envolver o Governo russo, incluindo o FSB, o Ministério do Interior e os Serviços de Proteção Federal, na promoção dos interesses dos serviços secretos”.A agência oficial defende, desta forma, que a FSN russa não estava em posição de conseguir ter acesso a informações confidenciais.“Em nenhuma altura, em qualquer dos nossos escritórios, foi colocado um FSN que pudesse ter acesso a informações de segurança nacional”, frisou a agência norte-americana.Não existem, até ao momento, detalhes sobre as informações que terão sido passadas pela espia russa a funcionários exteriores, bem como se desconhece a forma como a mulher de nacionalidade russa terá sido contratada pelos serviços secretos.