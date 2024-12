Supostos terroristas sequestram civis em Metuge

Segundo as fontes da comunidade, a cerca de 60 quilómetros da cidade de Pemba, o sequestro de três civis, dois idosos e um jovem, aconteceu por volta das 19:00 (17:00 em Lisboa), de domingo, quando as vítimas foram surpreendidas por homens encapuzados, quando voltavam das suas atividades perto do rio megaruma, na fronteira com o distrito de Chiúre.

"É real a informação, eram três pessoas, caminhavam em direção a casa e nunca mais chegaram e percebemos que havia fortes indícios de circulação de terroristas" disse uma fonte local de Impriri.

"Ninguém sabe se estão vivos ou não, mas continuamos esperançosos" disse outra fonte local.

A situação motivou o abandono de campos agrícolas por parte de alguns camponeses que trabalham no sul do distrito.

"Algumas pessoas estão a sair, não temos coragem suficiente" disse outra fonte.

Desde outubro de 2017, a província de Cabo Delgado, rica em gás, enfrenta uma rebelião armada com ataques reclamados por movimentos associados ao grupo extremista Estado Islâmico.

O último grande ataque deu-se em 10 e 11 de maio, à sede distrital de Macomia, com cerca de uma centena de insurgentes a saquearem a vila, provocando vários mortos e fortes combates com as Forças de Defesa e Segurança de Moçambique e militares ruandeses, que apoiam Moçambique no combate aos rebeldes.