Supremacista branco de Charlottesville entrega-se à polícia

RTP 24 Ago, 2017, 15:24 / atualizado em 24 Ago, 2017, 15:32 | Mundo

Christopher Cantwell era procurado desde 12 de agosto, dia da vaga de violência que varreu Charlottesville. É suspeito do uso ilegal de gás lacrimogéneo e de danos físicos com "substância cáustica".



Cantwell alega que fez uso das substâncias proibidas, mas apenas em legítima defesa. “A minha única outra opção era rebentar os dentes dele”, disse, citado pela edição online da BBC.



Num documentário da Vice News a respeito dos protestos em Charlottesville, o supremacista branco aparece a dizer que as pessoas atingidas pelo carro que acelerou contra a multidão eram “animais estúpidos que não conseguiram sair da frente”.



Afirmou ainda que o ataque que vitimou Heather Heyer foi “mais do que justificado”.



Após as reações políticas e de boa parte da sociedade civil, Cantwell publicou um vídeo em que fala emocionado. Emprega um tom muito diferente daquele que usou no documentário da Vice. Afirma pretender entregar-se à polícia, embora tema o confronto com os agentes: “Estou armado. Não quero violência com vocês, ok?”.



Entre lágrimas, conclui: "Quero ser pacífico, quero ser obediente à lei".