Supremo brasileiro acusa Bolsonaro de incentivar ao ódio

O presidente do Supremo Tribunal Federal do Brasil acusou Jair Bolsonaro de incentivar ao ódio. A acusação surge 24 horas depois das manifestações em massa no Brasil em apoio do presidente do país, altura em que Jair Bolsonaro fez uma ameaça velada ao presidente do Supremo.