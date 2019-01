Supremo brasileiro suspende investigação sobre ex-assessor do filho de Bolsonaro

Lusa17 Jan, 2019, 17:05 | Mundo

A investigação criminal estava a ser feita pelo Ministério Público Federal do estado do Rio de Janeiro (MPF-RJ) e foi suspensa por decisão provisória tomada pelo juiz Luiz Fux, que é vice-presidente do STF.

O MPF-RJ informou em nota que a suspensão foi determinada "até que o relator da reclamação se pronuncie" e que o caso continua em segredo de justiça.

O relator do caso no STF é o juiz Marco Aurélio Mello, mas como este tribunal está em período de férias, um recurso apresentado por Flávio Bolsonaro pedindo o fim das investigações foi analisado pelo juiz Fux, atual responsável de serviço no Supremo.

As investigações contra Fabricio Queiróz começaram após um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) ter apontado movimentações financeiras atípicas no valor de 1,2 milhões de reais (280 mil euros) na sua conta bancária.

O relatório indica que o ex-assessor recebeu diversas transferências e depósitos feitos por oito funcionários do gabinete parlamentar de Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Foi também descoberta uma transferência de Queiróz no valor de 24 mil reais (5,6 mil euros) para a conta de Michelle Bolsonaro, esposa do Presidente brasileiro.

Segundo Bolsonaro, a transferência deste dinheiro teve como objetivo saldar um empréstimo.

A investigação do MPF-RJ está em segredo de justiça, mas a suspeita é que as transferências detetadas possam ser desvios de parte dos salários dos assessores do filho do Presidente brasileiro, mas até agora não há provas que envolvam Flávio Bolsonaro em irregularidades.