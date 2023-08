Supremo de Hong Kong confirma prisão obrigatória para crimes contra segurança

A jurisprudência resulta da decisão sobre o recurso do estudante universitário Lui Sai-yu que foi condenado em 2022 a cinco anos de prisão por "incitar à secessão", apesar de se ter declarado como culpado.

Ao condená-lo, uma juíza de um tribunal de primeira instância concedeu-lhe uma redução de um terço da pena por ter confessado a culpa, pelo que ficaria preso apenas 44 meses, segundo a agência norte-americana AP.

Mas a juíza alterou a sentença depois de a acusação ter argumentado que o crime cometido por Lui era de natureza grave e que a pena mínima deveria ser de cinco anos.

Lui, 26 anos, recorreu para o supremo, alegando que deveria ter beneficiado da redução da pena concedida aos que se declaram culpados, uma prática comum em Hong Kong.

Em abril de 2022, Lui admitiu que o conteúdo de um canal na plataforma Telegram que administrava incitava outras pessoas a tentar separar Hong Kong da China ou alterar o estatuto jurídico do território de forma ilegal.

Os juízes do supremo rejeitaram por unanimidade o recurso e decidiram que a pena mínima de cinco anos é obrigatória para quem comete infrações graves relacionadas com a secessão, tal como estipulado na lei de segurança.

A Lei de Segurança Nacional imposta a Hong Kong em 2020, após grandes protestos pró-democracia, prevê penas mínimas de prisão para crimes graves, mas raramente é aplicada na antiga colónia britânica.

Os crimes graves de "incitamento à secessão" são puníveis com penas "não inferiores a cinco anos e não superiores a dez anos".

A decisão de hoje é suscetível de ter impacto nos processos em curso.

Até agora, 260 pessoas foram detidas ao abrigo da lei de segurança nacional, 79 das quais foram condenadas ou aguardam julgamento, de acordo com a agência francesa AFP.

Jimmy Lai, magnata dos meios de comunicação social e figura proeminente pró-democracia, deverá ser julgado por "conluio com estrangeiros" em dezembro, juntamente com 47 figuras da oposição que enfrentam acusações ao abrigo da Lei da Segurança Nacional.

Na sexta-feira, a União Europeia condenou o declínio da democracia e das liberdades fundamentais em Hong Kong, afirmando que isso "reforça as dúvidas" sobre o empenho de Pequim em respeitar o princípio de "um país, dois sistemas" no território.

Hong Kong tornou-se uma região administrativa especial da República Popular da China em 01 de julho de 1997, no âmbito de um acordo assinado em 1984 pelos governos chinês e britânico.

A integração da capitalista Hong Kong na China comunista foi feita com base no princípio "um país, dois sistemas", que previa a manutenção do modo de vida local durante 50 anos (2047), incluindo as liberdades e direitos individuais.

O território vizinho de Macau, administrado por Portugal, também passou a ser uma região administrativa especial da China, em 20 de dezembro de 1999, com base no mesmo princípio e igualmente por 50 anos.