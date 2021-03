Supremo do Gana indefere contestação das presidenciais pelo candidato da oposição

"A acusação de enchimento de urnas não pôde ser suportada por provas credíveis, pelo que não temos razões para ordenar uma nova eleição e rejeitamos esta queixa como infundada", anunciou Kwesi Anin Yeboah, juiz do Supremo Tribunal de Acra.

John Mahama deverá dirigir-se aos seus apoiantes ainda hoje, segundo os seus advogados em declarações à agência France-Presse (AFP), depois de terem tido acesso à decisão do tribunal.

O partido de Mahama, o Congresso Nacional Democrático (NDC), apresentou a contestação das eleições logo no dia seguinte à realização das mesmas, em 7 de dezembro último, denunciando o que considerou um escrutínio "fraudulento" e apelando à marcação de "novas eleições".

Nana Akufo-Addo foi reeleito com 51,59% dos votos contra 47,36% obtidos pelo seu antecessor e principal opositor, John Mahama, de acordo com os resultados apurados pela comissão eleitoral do país. Apenas 515.524 votos separaram os dois candidatos.

Segundo os observadores internacionais e locais, a votação foi geralmente calma. No entanto, cinco pessoas foram mortas com violência no dia das eleições e no dia seguinte, de acordo com a polícia.

As presidenciais no Gana foram saudadas como um bom exemplo na África Ocidental, uma região que foi recentemente palco de várias eleições violentas e disputadas, incluindo na vizinha Costa do Marfim.

Esta foi a terceira vez que estes dois antigos adversários políticos se enfrentaram, com resultados igualmente próximos nas duas eleições anteriores.

Em 2016, Akufo-Addo ganhou com 53,8%. Quatro anos antes, em 2012, tinha sido Mahama o vencedor da contenda eleitoral, com 50,7% dos votos.

Na altura, foi Akufo-Addo quem colocou em causa a vitória de Mahama e apelou ao mesmo Supremo Tribunal para invalidar os resultados.

Oito meses depois, após intensos debates transmitidos em direto na rádio e na televisão nacionais, o tribunal confirmou a vitória de Mahama e na sequência do veredicto Nana Akufo-Addo admitiu a derrota.