Supremo dos EUA dá imunidade parcial a Trump no caso do ataque ao Capitólio

Foto: Adam Davis - EPA

O candidato republicano viu este tribunal reconhecer que enquanto foi presidente do país beneficiou de imunidade nos atos oficiais.



Em causa está o periodo entre a eleição de Joe Biden em 2020, com as acusações de fraude de Trump e a invasão do Capitólio em 2021.



Episódios que estão a ser julgados pela justiça, mas que podem ter agora outro desfecho para Donald Trump com o reconhecimento de que era presidente e por isso beneficiava de imunidade.