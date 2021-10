Supremo dos EUA decide novamente não suspender lei que proíbe aborto no Texas

Ainda assim, o coletivo de juízes concordou em marcar uma nova audiência sobre o caso para o final do próximo mês.



A lei está em vigor desde setembro e determina que qualquer pessoa pode processar quem fizer abortos a partir do momento em que se deteta batimento cardíaco no feto.



A administração de Joe Biden tenta reverter a lei anti-aborto, considerando que viola uma decisão histórica do Supremo Tribunal de 1973, que consagrou o direito ao aborto em todo o território americano.