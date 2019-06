Supremo espanhol recusa libertar até leitura da sentença independentistas presos

Lusa21 Jun, 2019, 12:39 | Mundo

"Os magistrados não consideram haver razões para levantar a medida cautelar uma vez terminada" a fase de audições do processo em curso, considera o Supremo, que deverá ler a sentença deste caso até outubro próximo.

A decisão afeta sete detidos que pediram a sua libertação num total de nove que aguardam em prisão pela sentença.

Depois de quatro meses de audiências, em 12 de junho último chegou ao fim a fase de audiências do julgamento de 12 independentistas catalães envolvidos na tentativa de independência em 2017 da Catalunha.

Entre os acusados estão, entre outros, o ex-vice-presidente do Governo regional, Oriol Junqueras, vários ex-membros desse executivo, a antiga presidente do Parlamento catalão e os dirigentes de duas poderosas associações cívicas separatistas.

Nove dos 12 acusados estão detidos provisoriamente há mais de um ano, suspeitos de terem cometido os delitos mais graves de rebelião e desvio de fundos públicos.

O Ministério Público pede para Oriol Junquera 25 anos de prisão, como "promotor" ou "responsável principal" do delito de rebelião, agravado com o de desvio de fundos, enquanto o advogado-geral, que representa o Estado (com forte influência do Governo), pede apenas 12 anos de prisão por sedição e desvio de fundos.

Os independentistas têm feito tudo para desacreditar este julgamento, que asseguram ser um "embuste", defendendo que o Estado espanhol vai julgar "presos políticos" e não "políticos presos".

Após realizar a 01 de outubro de 2017 um referendo sobre a independência proibido pela Justiça, os separatistas catalães proclamaram a 27 de outubro do mesmo ano uma República catalã independente.

O processo de independência foi interrompido no mesmo dia, quando o Governo central espanhol, presidido então por Mariano Rajoy (direita), decidiu intervir na comunidade autónoma, destituindo o executivo de Carlos Puigdemont e dissolvendo o Parlamento.

Nas eleições regionais, que se realizaram a 21 de dezembro de 2017, voltaram a ser ganhas pelos partidos separatistas que continuam a defender a criação de uma República independente.

A figura principal da tentativa de independência, o ex-presidente do Governo regional catalão, Carles Puigdemont, que fugiu para a Bélgica, é o grande ausente no processo, visto que Espanha não julga pessoas à revelia em delitos com este grau de gravidade.