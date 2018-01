Supremo mantém Junqueras detido

05 Jan, 2018, 12:00 / atualizado em 05 Jan, 2018, 12:16 | Mundo

O Supremo Tribunal manteve assim a medida de coação de prisão provisória que foi aplicada anteriormente pela Audiência Nacional, um tribunal especial que já tinha tomado essa medida e que tanto o Ministério Público como a acusação popular apoiam.



Os três magistrados que compõem a Câmara de Recurso decidiram, por unanimidade, que há indícios de crimes de rebelião, sedição e desfalque de fundos públicos. Para os juízes “existe também um risco significativo de reiteração criminal”.



Para os juízes, Junqueras não se limitou a defender a independência da Catalunha, mas participou, como vice-presidente do Governo da Catalunha, num “plano de declaração unilateral de independência contra as deliberações do Tribunal Constitucional, contra o Estado espanhol, contra a Constituição, contra o estatuto de Autonomia e contra o resto do sistema legal”.

Homem de paz

O líder da Esquerda Republicana Catalã, Oriol Junqueras, foi ouvido na quinta-feira no Supremo Tribunal. Os juízes analisaram o pedido de liberdade provisória do ex-vice-Presidente da Catalunha. No entanto, a decisão só foi conhecida esta sexta-feira.



Na audiência no Supremo Tribunal, Oriol Junqueras afirmou que é “um homem de paz” que “procura diálogo”, assegurando que “não defende a violência” e que quer “exercer os seus direitos políticos”, depois de ter sido reeleito nas eleições de 21 de dezembro.



À saída da audiência, o advogado de defesa Andreu Van Den Eynde afirmou estar “muito satisfeito” pela forma como decorreu a audiência.



A acusação defendeu que o número dois do Governo catalão deve continuar preso e sem possibilidade de caução.



A audiência de Oriol Junqueras no Supremo Tribunal durou cerca de duas horas e meia.



No final, Junqueras foi transportado pela Polícia Nacional para a prisão de Estremera.



Oriel Junqueras, líder da Esquerda Republicana Catalã (independentista) é acusado de rebelião e outros crimes. O antigo número dois do executivo de Carles Puigdemont está detido preventivamente na prisão de Estremera, em Madrid, desde 2 de novembro.

Plano B

Gabriel Rufián, dirigente da Esquerda Republicana Catalã (ERC), assegurou, que Oriol Junqueras “é o plano B para garantir um governo independentista na Catalunha”, no caso de Carles Puigdemont “não poder regressar” de Bruxelas.



“O plano A era o presidente legítimo da Catalunha, Carles Puigdemont. Era restituir todo o governo legítimo da Catalunha, regressar ao status quo antes do golpe de Estado do artigo 155”, afirmou Gabriel Rufián, aos jornalistas que estão concentrados à porta do Supremo Tribunal.



Rufián recordou que Junqueras “é o vice-presidente da Generalitat, e para nós é o mais bem colocado, se Puigdemont não poder regressar, seria fazer do vice-presidente o presidente. É puro senso comum”.

Sessão plenária marcada para 17 de janeiro

O primeiro-ministro, Mariano Rajoy, convocou para 17 de janeiro a primeira sessão do parlamento regional da Catalunha, tendo o primeiro debate de investidura que se realiza até 31 de janeiro e a votação no dia seguinte.



Se o candidato a presidente da Catalunha não for eleito pela maioria absoluta dos deputados (68 em 135), haverá um segundo debate e votação em que será necessário apenas uma maioria simples.



As eleições de 21 de dezembro deixaram os partidos independentistas com 70 lugares no parlamento e o bloco de partidos que defendem a unidade de Espanha com 57 lugares.



Dos 70 lugares independentistas, o “Juntos pela Catalunha, de Carles Puigdemont, ocupa 34, a Esquerda Republicana Catalã, de Oriol Junqueras, 32 e a CUP (Candidatura de Unidade Parlamentar, extrema-esquerda antissistema) ou outros quatro. No entanto, três destes 70 deputados estão em prisão preventiva e outros cinco estão fugidos à justiça, o que lança muitas dúvidas sobre o que poderá acontecer na sessão de investidura.



Na terça-feira, a Esquerda Unida pela Catalunha (ERC) pediu ao “Juntos pela Catalunha” (JxCat) para clarificar as suas intenções sobre o processo de investidura. O bloco separatista aguarda que Carles Puigdemont, que continua refugiado em Bruxelas e sabe que poderá ser detido se regressar a Espanha, explique qual a sua estratégia para ocupar a presidência da Generalitat.



Por outro lado, para o bloco de partidos que defendem a manutenção da Catalunha em Espanha que ocupa 57 lugares no parlamento catalão divididos pelo Cidadãos, que foi o partido mais votado nas eleições de 21 de dezembro e elegeu 36 deputados, 17 do PSC (Partido Socialista Catalão associado ao PSOE) e quatro do Partido Popular, poder formar governo necessita de negociar com a Catalunya en Comú-Podem (Extrema-esquerda associada ao Podemos) que ocupa oito lugares e contar com a eventual ausência de alguns deputados independentistas.



Os presos ou refugiados podem demitir-se e os seus lugares ser ocupados no parlamento regional, mas nesse caso não podem aspirar à presidência da Generalitat.



As eleições na Catalunha de 21 de dezembro foram convocadas pelo chefe do Governo espanhol, Mariano Rajoy, no final de outubro, no mesmo dia em que decidiu dissolver o parlamento da Catalunha e destituir o executivo regional presidido por Carles Puigdemont por ter dirigido o processo para declarar unilateralmente a independência da região.