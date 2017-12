Supremo Tribunal autoriza veto migratório de Donald Trump

Lusa04 Dez, 2017, 23:07 / atualizado em 04 Dez, 2017, 23:08 | Mundo

Os juízes decidiram, com dois votos contra, que a medida pode ser aplicada na sua totalidade, apesar da existência de vários processos nos tribunais.



A decisão sugere que o Supremo Tribunal pode sustentar a última versão da proibição anunciada por Trump em setembro.



A proibição aplica-se a cidadãos do Chade, Irão, Líbia, Somália, Síria e Iémen.



Tribunais de nível inferior têm defendido que as pessoas destes países com uma relação autêntica com alguém nos EUA não podem ser mantidas fora do espaço norte-americano. Avós, primos e outros familiares têm estado entre os que os tribunais têm dito que não devem ser excluídos.



As juízas Ruth Bader Ginsburg e Sónia Sotomayor teriam mantido as decisões de tribunais inferiores.



O Tribunal de Apelo do 9.º Circuito, sediado em San Francisco, no Estado da Califórnia, e o do 4.º Circuito, baseado em Richmond, no Estado da Virgínia, vão ter audiências sobre a legalidade da proibição esta semana.



Ambos os tribunais estão a trabalhar o assunto de forma acelerada.



Uma resolução rápida por estes tribunais vai permitir que o Supremo Tribunal decida o assunto até ao final de junho.