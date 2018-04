Supremo Tribunal condena sanções impostas pela Suíça e pelo Panamá

Lusa03 Abr, 2018, 08:06 | Mundo

"O STJ condena energicamente as ilegais medidas coercivas dos Governos do Panamá e da Suíça, que demonstram uma conduta repreensível e indigna contra a Venezuela, o povo e as instituições legalmente constituídas e seus funcionários, protegidos pelos princípios e garantias constitucionais que preservam a soberania e independência", de acordo com um comunicado divulgado em Caracas.

A 28 de Março último, a Suíça anunciou sanções económicas contra sete funcionários e ministros do Governo da Venezuela, a quem proibiu também a entrada no país.

Dois dias depois, o Panamá decretou sanções contra o Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, 54 funcionários governamentais e 16 empresas venezuelanas, por "alto risco" em matéria de branqueamento de capitais, financiamento do terrorismo e de armas de destruição maciça.

Para o STJ, estas são "medidas grotescas" que "violam, de maneira frontal e flagrante, a honra das nações e a reciprocidade das boas práticas do direito dos povos livres e soberanos que insistentemente têm sido reconhecidas pelos Estados civilizados".

"Condutas como essas tratam de amedrontar constantemente a soberania nacional e pretendem ignorar e lesar o sagrado princípio da autodeterminação dos povos", explicou.

O Supremo Tribunal sublinhou que o Panamá e a Suíça "demonstraram à comunidade internacional a subordinação à política de ingerência do Governo dos Estados Unidos, convertendo-se assim em cúmplices de uma potência que procura aniquilar a democracia venezuelana e as suas instituições".

O STJ reiterou que vai defender, no âmbiro das suas competências a democracia na Venezuela, consagrada na Constituição e nas leis do país, condenando qualquer ação, interna ou externa, "que pretenda minar a sagrada soberania e independência" do país.