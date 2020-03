Supremo Tribunal de Justiça vai ser reaberto em breve, garante Presidência guineense

Umaro Sissoco Embaló, dado como vencedor das eleições presidenciais pela Comissão Nacional de Eleições, tomou posse como Presidente da Guiné-Bissau, enquanto decorria um recurso de contencioso eleitoral apresentado pela candidatura de Domingos Simões Pereira, que alega graves irregularidades no processo.

O Supremo Tribunal de Justiça, bem como o Tribunal de Relação e o Tribunal Regional de Bissau foram ocupados por militares, depois de Umaro Sissoco Embaló ter demitido o primeiro-ministro, Aristides Gomes, e nomeado Nuno Nabian para o cargo.

Na segunda-feira, a mais instância judicial guineense emitiu um comunicado a denunciar a ocupação e a afirmar que estava impedida de trabalhar.

O primeiro-ministro, Aristides Gomes, cujo Governo saiu das legislativas de 10 de março e que mantém a maioria no parlamento do país, denunciou que está em curso um golpe de Estado.

A Comunidade Económica de Estados da África Ocidental (CEDEAO) voltou a ameaçar impor sanções a quem atente contra a ordem constitucional estabelecida na Guiné-Bissau e acusou os militares de se imiscuírem nos assuntos políticos.

Apesar de ter primeiro reconhecido Umaro Sissoco Embaló como vencedor das presidenciais, a CEDEAO condena agora todas as ações tomadas "contrárias aos valores e princípios democráticos" e que atentam contra a ordem constitucional estabelecida e "expõem os seus autores a sanções".

A CEDEAO reiterou a "necessidade absoluta" de se esperar pelo fim do processo eleitoral e que vai ajudar a que sejam tomadas iniciativas para que seja posto um fim ao impasse pós-eleitoral.

O presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Cassamá, que tinha tomado posse na sexta-feira como Presidente interino, com base no artigo da Constituição que prevê que a segunda figura do Estado tome posse em caso de vacatura na chefia do Estado, renunciou no domingo ao cargo por razões de segurança, referindo que recebeu ameaças de morte.

Umaro Sissoco Embaló afirmou que não há nenhum golpe de Estado em curso no país e que não foi imposta nenhuma restrição aos direitos e liberdades dos cidadãos.

As Nações Unidas, a União Europeia e a Comunidades dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) apelaram ao diálogo e à resolução da crise política com base no cumprimento das leis e da Constituição do país.