Supremo Tribunal do Barém confirma prisão perpétua para oposicionista xiita

Lusa29 Jan, 2019, 07:23 | Mundo

Esta decisão seguiu-se ao último recurso do xeque, que já está detido.

Na direção do movimento Al-Wefaq, o xeque Salman, de 53 anos, tinha sido condenado em 4 de novembro por "conluio com o Qatar (...) com o objetivo de derrubar a ordem constitucional do país" e de "atos de hostilidade para com o reino do Bahrein".

O julgamento já tinha sido denunciado como político por várias organizações de defesa de direitos humanos, com a Amnistia Internacional a qualificá-lo como "paródia de justiça".

Um grupo da oposição, The Bahrain Institute for Rights and Democracy (Bird), condenou firmemente o veredito da segunda-feira, conclusão de um processo "enviesado", na sua opinião.

"É uma vingança política e um insulto à justiça", afirmou o seu diretor Sayed Ahmed Alwadaei, em comunicado, acrescentando que esta decisão "envergonhava os dirigentes do Barém e os aliados, os EUA e o Reino Unido".

A reação dos EUA foi prudente. O veredito "reduz o espaço da liberdade de expressão e a atividade política, historicamente protegida no sistema constitucional do Barém", escreveu, na rede social Twitter, o porta-voz-adjunto do Departamento de Estado, Robert Palladino.

"O veredito marca um novo passo contra as vozes dissidentes", deplorou a União Europeia, em comunicado.

O Irão xiita também "denunciou" a decisão em recurso.