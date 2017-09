Partilhar o artigo Supremo Tribunal do Brasil autoriza abertura de nova investigação contra Michel Temer Imprimir o artigo Supremo Tribunal do Brasil autoriza abertura de nova investigação contra Michel Temer Enviar por email o artigo Supremo Tribunal do Brasil autoriza abertura de nova investigação contra Michel Temer Aumentar a fonte do artigo Supremo Tribunal do Brasil autoriza abertura de nova investigação contra Michel Temer Diminuir a fonte do artigo Supremo Tribunal do Brasil autoriza abertura de nova investigação contra Michel Temer Ouvir o artigo Supremo Tribunal do Brasil autoriza abertura de nova investigação contra Michel Temer