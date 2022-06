Supremo Tribunal dos EUA anulou Roe vs Wade

A reversão do direito constitucional

Roe vs Wade foi considerada uma vitória das mulheres em 1973 ao reconhecer o direito delas a abortar legalizando-o em todo o país.

A sua anulação cinco décadas depois é vista como uma vitória dos apoiantes do Partido Republicano e dos conservadores religiosos que pretendem restringir ou abolir o aborto.







A composição do atual Supremo Tribunal dos EUA, de maioria conservadora, abriu a porta à revisão da legislação. A decisão foi aprovada por seis juízes contra três.







O Supremo Tribunal foi chamado a pronunciar-se depois de uma decisão do Estado do Mississipi de proibir o aborto após as 15 semanas de gestação, considerada uma violação da lei federal.





Chamados a pronunciar-se, os juízes do Supremo Tribunal consideraram que Roe vs Wade, que permitiu o aborto antes de um feto ser viável fora do útero - entre as 24 e as 28 semanas de gestação - foi uma má decisão uma vez que a Constituição do país não menciona de forma especifica o direito ao aborto.





"A questão crítica era se a Constituição, bem entendida, conferia o direito a conseguir um aborto", escreveram os juízes, concluindo pela negativa.





A decisão não torna ilegais as interrupções da gravidez, mas devolve ao país a situação vigente antes do emblemático julgamento, quando cada Estado era livre para autorizar ou para proibir tal procedimento.





Argumentos do Supremo



Na ausência de uma referência expressa na Constituição a este direito, os juízes analisaram a jurisprudência e os antecedentes históricos invocados para apoiar o argumento, especificamente o "direito à privacidade" de Roe vs Wade "oriundo da Primeira, Quarta, Quinta, Nôna e 14ª Emendas". Concluíram que "os regulamentos e proibições ao aborto são reguladas pelo mesmo nível de revisão de outras medidas de saúde e segurança".



O juízes analisaram ainda os antecedentes históricos e culturais e se o direito ao aborto se poderia inscrever como componente essencial de "liberdade ordeira". "O Tribunal considera que o direito ao aborto não se encontra profundamente enraízado na História da Nação e na tradição", concluiu.







Também a utilização da palavra "liberdade" que serviu de base a numerosas decisões judiciais estaduais para apoiar o direito ao aborto contra tentativas de o restringir, "o [Supremo] Tribunal deve resguardar-se da natureza humana natural de confundir a proteção concedida pela 14ª Emenda como o ardente ponto de vista do próprio Tribunal sobre a liberdade concedida aos americanos".



Razão que leva "o Tribunal a ser relutante em reconhecer direitos que não são mencionados na Constituição". A decisão contudo não foi unânime





Na rede Twitter, os três juízes que votaram contra a decisão manifestaram publicamente a sua contestação, que "lamentaram - por este Tribunal mas, ainda mais, pelos muitos milhões de mulheres americanas que perderam hoje uma proteção constitucional fundamental".



Justices Breyer, Sotomayor and Kagan’s dissent:

“With sorrow — for this Court, but more, for the many millions of American women who have today lost a fundamental constitutional protection — we dissent.” — Emma Kinery (@EmmaKinery) June 24, 2022 Fuga de informação



A decisão de anular Roe vs Wade não supreendeu, uma vez que já era esperada. Numerosos sinais indicavam para que lado soprava o vento histórico, já desde a nomeação de juízes conservadores por parte do Presidente Donald J.Trump.







No início de maio foi revelado pelo sítio de notício Politico um projeto de decisão nesse sentido, escrito pelo juiz conservador Samuel Alito e datado de 10 de fevereiro.





O processo Roe v. Wade sustentava há quase meio século que a Constituição dos EUA protegia o direito da mulher a fazer um aborto.

Na altura, o Supremo Tribunal sublinhou que o projeto estava ainda a ser negociado e que a decisão, hoje conhecida , deveria ser publicada até 30 de junho. Apesar das palavras a notícia provocou protestos a nível nacional dos apoiantes do direito ao aborto.





Alito argumentou que a decisão era "totalmente sem mérito desde o início". "Acreditamos que Roe v. Wade deve ser anulado", defendia o juiz, para quem o direito ao aborto "não está protegido por qualquer disposição da Constituição" norte-americana.







Desde setembro, o novo Tribunal tem enviado vários sinais a favor dos opositores do aborto.





Primeiro, recusou-se a impedir a entrada em vigor de uma lei do Texas a limitar o direito ao aborto às primeiras seis semanas de gravidez, por oposição a dois trimestres, ao abrigo do atual quadro legal.



Durante uma revisão de dezembro de uma lei do Mississippi, também a questionar o prazo legal para o aborto, a maioria dos juízes do Supremo deixaram claro que estavam preparados para alterar ou mesmo anular, por completo, o princípio de Roe v. Wade.







(com agências)