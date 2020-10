Supremo Tribunal dos EUA autoriza fim antecipado do censo de 2020

O censo devia terminar no fim deste mês, mas uma data em litígio era a da entrega dos resultados à Casa Branca. Com esta decisão, a entrega é antecipada para 31 de dezembro, ao invés da data inicial, de 30 de abril de 2021.Com este calendário, vai caber à administração Trump, quer ganhe, ou não, as eleições presidenciais de 3 de novembro, enviar os resultados ao Congresso dos Estados Unidos.Estes resultados permitem definir, em função da população, o mapa eleitoral da Câmara dos Representante (câmara baixa do Congresso) e a distribuição de milhares de milhões de dólares em recursos federais.O presidente norte-americano já tinha anunciado a intenção de não incluir os imigrantes irregulares no censo.





Decisão controversa







Na terça-feira, o Supremo Tribunal não publicou os motivos da decisão, mas a magistrada progressista Sonia Sotomayor afirmou publicamente discordar da posição tomada.O Instituto do Censo anunciou, também na terça-feira, já estarem contados 99,9% dos residentes em habitações nos Estados Unidos, estando o trabalho praticamente concluído.Em todos os censos realizados desde 1790 foram incluídas todas as pessoas presentes no país, independentemente da situação migratória.No entanto, no ano passado, Trump tentou incluir no questionário do censo uma pergunta sobre a cidadania dos residentes nos Estados Unidos, uma outra batalha que terminou com uma decisão do Supremo Tribunal a favor do Presidente norte-americano.