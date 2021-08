Supremo Tribunal dos EUA permite restabelecimento de programa "Espera no México"

A decisão da Justiça norte-americana foi a resposta a um pedido da administração do presidente Joe Biden contra a aplicação de uma ordem de um juiz federal para restabelecer o programa, conhecido comoNuma ordem não assinada, o Supremo Tribunal negou o pedido, ao assinalar que a administração Biden foi incapaz de "demonstrar que o memorando que revogou o programa não era arbitrário e caprichoso".Este programa, formalmente denominado Protocolos de Proteção de Migrantes, foi introduzido durante a administração do ex-presidente Donald Trump (2017-2021) para que dezenas de milhares de pessoas voltassem para o México, onde deviam esperar uma resposta das autoridades norte-americanas.O objetivo era desencorajar requerentes de asilo, mas críticos afirmaram que a medida negava o direito de procurar proteção nos Estados Unidos.

A administração Biden tem agora de cumprir a decisão do juiz federal do estado do Texas (sul). No entanto, o caso pode seguir para um tribunal de recurso e regressar ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos.