Supremo Tribunal dos EUA vai rever política Permanecer no México

A política de Protocolos de Proteção ao Migrante, conhecida informalmente por Permanecer no México, foi introduzida em 2019, tornando-se um pilar essencial da resposta do Governo dos EUA ao aumento sem precedentes de famílias em busca de asilo nas fronteiras, atraindo críticas por deixar as pessoas em condições perigosas nas cidades mexicanas.

Os tribunais de primeira instância consideraram que esta política era ilegal, mas o Supremo Tribunal interveio para permitir que a medida permanecesse em vigor, enquanto corria na justiça uma ação judicial sobre o tema.

Mais de 60.000 requerentes de asilo foram devolvidos ao México, sob esta política do Governo de Donald Trump.

O Departamento de Justiça estima que, no final de fevereiro deste ano, havia mais de 25.000 pessoas aguardando no México por audiências de análise do visto, que acabaram por ficar suspensas devido à pandemia de covid-19.

Contudo, os juízes do Supremo poderão nem sequer ter de pegar nesta questão, se o candidato democrata à presidência dos EUA, Joe Biden, vencer as eleições de 03 de novembro, já que este prometeu revogar a decisão do Governo republicano, logo a seguir à sua eventual tomada de posse.