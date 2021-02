Supremo Tribunal obriga Donald Trump a apresentar declarações de impostos

O recurso decidido hoje pelo Supremo Tribunal norte americano significa um grande revês para os advogados do antigo Presidente.



Donald Trump acaba assim por perder mais um a batalha legal, e os documentos referentes ao período 2011 - 2019 vão ter que ser entregues perante um grande júri que vai avaliar a prova.



Uma das investigações prende-se com o pagamento do silêncio de duas mulheres com quem Donald Trump teve relações.



O dinheiro para essas transações terá saído do financiamento da campanha presidencial de 2016.