Supremo Tribunal russo rejeitou o recurso do jornalista Ivan Safronov

"Manter sem alterações o veredito do Tribunal de Primeira Instância. Rejeitar o recurso da defesa (advogados de Safronov)" determinaram os juízes de acordo com um documento do Supremo Tribunal citado pela agência TASS.

Os juízes do Supremo Tribunal reuniram-se à porta fechada devido "aos documentos classificados" que foram consultados.

Um grupo de ativistas russos que presta apoio a Safronov disse em mensagem divulgada através do sistema digital de mensagens Telegram que o jornalista não esteve presente na sessão que decorreu hoje e que o prisioneiro se encontra "numa prisão siberiana".

"Nem sequer participou por videoconferência, por razões que não foram esclarecidas", assinalaram os ativistas.

Safronov foi condenado a 22 anos de cadeia, num estabelecimento de alta segurança, no dia 5 de setembro do ano passado.

O jornalista, que aguardou julgamento durante três anos, foi acusado e condenado por "alta traição".

A Procuradoria russa tinha pedido 24 anos de prisão para Safronov, que também foi assessor da agência espacial russa Roscosmos.

Safronov foi acusado de entregar em 2017 a um cidadão da República Checa documentação e informação classificada relacionada com o fornecimento de armas da Rússia a países de África e do Médio Oriente.

O destinatário final das informações eram, segundo as autoridades russas, os Estados Unidos.

Safronov, que tinha trabalhado nos jornais russos Vedomosti e Kommersant, recusou a acusação.

Em cartas enviadas a familiares, amigos e simpatizantes, o jornalista descreveu como "absurdas" as acusações da Procuradoria.

Na segunda-feira, um tribunal de Moscovo rejeitou o recurso de Vladimir Kara-Murza, jornalista e político da oposição condenado a 25 anos de prisão por "alta traição" e divulgação de "informações falsas" sobre a designada "operação militar especial" russa na Ucrânia.

A defesa de Kara-Murza pedia a absolvição do réu e o Ministério Público insistiu na manutenção da pena.

Esta foi a segunda vez que a Justiça russa rejeitou o recurso do opositor do Presidente russo contra a sentença que lhe foi imposta em abril.

No seu último discurso, Kara-Murza garantiu que está preso pela sua "posição política" contra o Presidente Vladimir Putin e rejeitou qualquer tipo de arrependimento, dizendo que "quem deve arrepender-se de alguma coisa são os criminosos".

Kara-Murza, considerado prisioneiro de consciência pela Amnistia Internacional, foi homenageado com o Prémio Vaclav Havel de Direitos Humanos 2022, concedido pelo Conselho da Europa.

Em junho, a União Europeia (UE) anunciou novas sanções contra nove indivíduos por violações dos direitos humanos na Rússia relacionadas com a "condenação e tratamento degradante" de Vladimir Kara-Murza.