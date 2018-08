Surto de Ébola no Congo já matou 33 pessoas

RTP06 Ago, 2018, 14:57 | Mundo

Na passada sexta-feira contabilizaram-se 33 mortes por Ébola na República Democrática do Congo. Os dados foram avançados no sábado pelo Ministério da Saúde do país, que está a trabalhar em conjunto com a Organização Mundial de Saúde (OMS).



Para além destes casos, a OMS dá conta de um total de 43 casos de Ébola, 13 confirmados e 30 prováveis.



São ainda contabilizados 33 “casos suspeitos” de Ébola, que aguardam testes laboratoriais que confirmem ou excluam o surto.



Os casos foram localizados na Província de Kivu do Norte e na Província de Ituri, sendo que a maior parte está em Mangina, a 30 quilómetros da cidade de Beni.



Estas zonas albergam mais de um milhão de deslocados, de acordo com a OMS, para além de fazerem fronteira com o Ruanda e o Uganda, com quem mantém atividade comercial. Esta proximidade torna-se perigosa visto que a ébola se transmite por contacto.

Vacinação começa quarta-feira

Originalmente, o vírus introduz-se na população humana através do contacto com animais selvagens. A partir daí, o Ébola pode ser passado entre humanos através de contacto direto, quer com a pessoa infetada, quer com os seus objetos pessoais.



Para além desta questão, a organização prevê que a crise humanitária prolongada e a deterioração da segurança no país impeçam uma resposta eficaz ao surto.

“Este grupo novo [de pessoas infetadas, em relação ao surto anterior] está a decorrer num ambiente bastante diferente daquele onde operámos no noroeste. Esta é uma zona ativa de conflito. A maior barreira será aceder de forma segura à população afetada”, afirmou Peter Salama, diretor geral adjunto da OMS para Preparação e Resposta a Emergências.No domingo, um funcionário do Ministério da Saúde afirmou que a vacinação contra o surto de Ébola iria começar na quarta-feira, tal como noticia a agência Reuters.A Ébola regressou ao Congo na passada quarta-feira, cerca de uma semana após o Governo ter anunciado que tinha conseguido conter outro surto na província do Equador. Essa ocorrência teve lugar a cerca de 2500 quilómetros do surto atual, como indica a CNN