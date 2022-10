Surto de Ébola no Uganda já fez 29 mortos e preocupa OMS

I regret to announce the passing of another Health worker, Ms. Nabisubi Margaret, an anesthetic officer. The 58 year old succumbed to Ebola at 4.33am this morning at Fort Portal Hospital (JMedic) after battling the disease for 17 days. — Dr. Jane Ruth Aceng Ocero (@JaneRuth_Aceng) October 5, 2022

“As vacinas usadas com sucesso para conter os recentes surtos de Ébola na República Democrática do Congo, explicou o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, em conferência de imprensa."No entanto, estão em desenvolvimento várias vacinas contra esse vírus, duas das quais, estando apenas a aguardar autorizações regulatórias e éticas do Governo desse país", adiantou.Até ao momento, foram detetados 63 casos suspeitos e confirmados, entre os quais se encontram 29 vítimas mortais. Ghebreyesus confirmou entretanto queA ministra da Saúde do Uganda, Jane Ruth Ocero, anunciou no Twitter a morte, na madrugada desta quarta-feira, de uma médica anestesista de 58 anos, "após batalhar contra a doença durante 17 dias".“Quando há um atraso na deteção de um surto de Ébola,à medida que são implementadas intervenções e as medidas de controlo da epidemia”, explicou Ocero.A doença causada pelo vírus Ébola é transmitida aos humanos por animais infetados e é muitas vezes fatal, apesar de atualmente existirem vacinas e tratamentos contra a febre hemorrágica que provoca.A Organização Mundial da Saúde jáe está a trabalhar com parceiros para ajudar as autoridades do Uganda a fortalecerem a resposta ao surto, enviando especialistas e equipamentos médicos para o país africano.Os primeiros casos deste surto de Ébola foram registados no distrito de Mubende, centro do Uganda, e espalharam-se depois para os distritos vizinhos de Kassanda, Kyegegwa e Kagadi.O presidente Yoweri Museveni, garantindo que o país tem capacidade para conter o surto.