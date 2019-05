Surto de peste suína chega a Hong Kong, autoridades vão abater 6.000 porcos

Lusa11 Mai, 2019, 07:58 | Mundo

"Todos os porcos no matadouro em questão serão abatidos a fim de reduzir o risco de propagação do vírus", declarou esta sexta-feira a a secretária para a Alimentação e Saúde daquela região, Sophia Chan, citada por agências internacionais.

Segundo a responsável, o porco contaminado foi importado da província chinesa de Guangdong, no sul da China.

Desde que foi inicialmente detetado no início de agosto, no nordeste da China, o surto espalhou-se já pelas 30 províncias e regiões da China continental. Centenas de milhares de porcos foram já abatidos.

A carne de porco é parte essencial da cozinha chinesa, compondo 60% do total do consumo de proteína animal no país. Dados oficiais revelam que os consumidores chineses comem mais de 120 mil milhões de quilos de carne de porco por ano.

A flutuação do preço daquela carne é, por isso, sensível na China e o Governo guarda uma grande quantidade congelada para colocar no mercado quando os preços sobem.

No final do ano passado, as autoridades chinesas autorizaram três matadouros portugueses a exportar para o país.

Profissionais do setor estimam que, até ao final do ano, as exportações portuguesas para a China se fixem em 15.000 porcos por semana, movimentando, no total, 100 milhões de euros.