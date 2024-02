Reuters

As autoridades de saúde britânicas e a Organização Mundial de Saúde estão preocupadas com o surto de sarampo no Reino Unido.

Até à última semana de janeiro registaram-se 6 novos casos por dia, o dobro do final do ano passado.



Daqui a uma semana, há ferias escolares intercalares, altura de muitas viagens internas e externas.



As autoridades de saúde pedem que ao mínimo sintoma os britânicos não viajem.