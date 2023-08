Suspeito da morte de casal sem-abrigo no Seixal detido em Espanha

Em comunicado, a PJ explica que o homem, agora preso preventivamente, foi localizado e detido pelo Departamento de Investigação Criminal de Setúbal e pela Unidade de Informação Criminal, em estreita colaboração com a Polícia Nacional de Espanha, em cumprimento de um mandado de detenção europeu.

Sobre o homem de 30 anos recaem fortes indícios da prática de um duplo homicídio qualificado, na forma consumada, e de um crime de incêndio.

A investigação efetuada, adiantou a PJ, permitiu apurar que o presumível autor, na madrugada de 14 de maio de 2023, se introduziu num imóvel abandonado, local que servia de domicílio a um casal com 53 e 48 anos, no Seixal, no distrito de Setúbal.

No local, ao verificar a existência de duas pessoas no seu interior, decidiu atear fogo, fugindo de seguida pelo acesso pelo qual tinha entrado.

Após sair, fechou o acesso com o recurso a uma porta, "impedindo dolosamente" que as vítimas também pudessem fugir do fogo.

Sem residência fixa em Portugal, após a prática do crime ausentou-se do país para parte incerta, tendo agora sido localizado em Espanha.

A Polícia Judiciária adianta que no decurso da investigação foram recolhidos elementos probatórios que permitem indiciar o detido como o autor do crime.