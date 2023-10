Suspeito de atentado em Bruxelas baleado pela polícia belga

(em atualização)





online do jornal belga Le Soir - decorria em Schaerbeek uma operação policial em larga escala denominada "Gaiola do Urso".



As autoridades belgas confirmaram entretanto à rádio sueca RTBF que a pessoa baleada pela polícia é o atirador que matou dois cidadãos suecos, identificado como Abdesalem L.



A ministra belga do Interior, Annelies Verlinden, confirmou que a polícia belga "neutralizou" uma pessoa, que foi baleada no peito, e avança que a arma que foi encontrada junto ao suspeito corresponde à que foi utilizada para matar os dois homens.



"Este ataque terrorista abala os alicerces das nossas sociedades pacíficas", afirmou, por sua vez, o primeiro-ministro belga durante uma conferência de imprensa ao início da manhã. Alexander De Croo exprimiu, em nome da Bélgica, as "mais sinceras condolências ao povo da Suécia".

