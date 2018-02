Suspeito de balear migrantes em Calais procurado pela polícia

Lusa02 Fev, 2018, 11:53 / atualizado em 02 Fev, 2018, 11:56 | Mundo

O homem é suspeito de ter baleado quatro migrantes, de entre 16 e 18 anos, perto do hospital de Calais, onde se realizava uma distribuição de refeições.



Os quatro migrantes, de nacionalidade eritreia, encontram-se em estado crítico, segundo uma fonte próxima do dossier.



As três rixas sucessivas entre migrantes afegãos e eritreus que ocorreram na tarde de quinta-feira causaram 21 feridos, segundo os bombeiros. Cinco foram atingidos a tiro.



“É um grau de violência inédito”, declarou o ministro do Interior, Gérard Collomb, que se deslocou ao local, atribuindo a situação a gangues “completamente organizados”.



Collomb disse que duas unidades de polícia vão reforçar a segurança em Calais, evocando tensões crescentes na cidade, onde se concentram migrantes que pretendem alcançar o Reino Unido.



Em 2016, a polícia desmantelou um campo de migrantes designado “A Selva”.



Atualmente vivem em Calais 800 migrantes, segundo dados de associações, entre 550 e 600, de acordo com a câmara municipal.