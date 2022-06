Suspeito de envenenamento de Litvinenko morre de Covid-19

Litvinenko morreu em 2006, depois de ter bebido chá com um isótopo radioativo polónio 210, num hotel em Londres, enquanto se encontrava com Kovtun e o outro suspeito, Andrei Lugovoi. A polícia encontrou o polónio no quarto dos suspeitos.

A morte de Kovtun, com 56 anos foi anunciada por Lugovoi, um ex-guarda-costas da KGB que agora é parlamentar russo, e que escreveu no Telegram no sábado: “Esta é uma perda insubstituível e difícil para nós”.





“Notícias tristes chegaram hoje, como resultado de uma doença grave associada a uma infeção por coronavírus, meu amigo próximo e fiel morreu repentinamente”, acrescentou Lugovoi.Um inquérito público do Reino Unido realizado 10 anos depois do envenenamento concluiu que o assassinato foi "provavelmente aprovado" pelo presidente russo, Vladimir Putin.A Rússia sempre negou envolvimento na morte.O inquérito do Reino Unido disse que Lugovoi e Kovtun, ambos ex-oficiais da KGB, envenenaram deliberadamente Litvinenko misturando no chá verde a potente substância Polónio 210.No ano passado, o tribunal europeu de direitos humanos também decidiu que a Rússia era responsável pelo assassinato de Litvinenko, ordenando que Moscou pagasse € 100.000 em danos não pecuniários à sua viúva.O assassinato de Litvinenko foi seguido por uma série de outros envenenamentos de críticos do Kremlin que o Ocidente atribuiu à Rússia, incluindo a tentativa de envenenamento do ex-agente duplo Sergei Skripal na Grã-Bretanha em 2018 e do líder da oposição Alexei Navalny na Sibéria em 2020, recorda o The Guardian.