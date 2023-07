Suspeito de "mutilação" de provas. Acrescentadas três acusações a Trump

A versão mais atualizada da acusação a Donald Trump soma três novos crimes: tentativa de “alterar, destruir, mutilar ou ocultar provas”, induzir alguém a fazê-lo e uma nova contagem sob a Lei de Espionagem relacionada com um documento classificado de segurança nacional, que Trump terá mostrado aos visitantes no seu clube de golfe em Bedminster.





A acusação original apresentada no mês passado no Distrito Sul da Florida indiciava Trump por alegada violação da Lei de Espionagem, ao reter ilegalmente 31 documentos confidenciais contendo informações de defesa nacional, depois de ter deixado a Casa Branca.







Também acusa Trump e Walt Nauta, um dos assessores pessoais, de conspiração para obstruir as repetidas tentativas do Governo de recuperar o material de conteúdo secreto.

Envolvimento de Carlos de Oliveira

Durante vários meses, Carlos de Oliveira, de Palm Beach Gardens, na Florida, foi investigado pela procuradoria federal. A atenção recaiu, sobretudo, nas comunicações entre este supervisor e um especialista em tecnologia de informação em Mar-a-Lago, Yuscil Taveras, que supervisionou as imagens das câmaras de vigilância da propriedade.





Essa gravação revelou-se fundamental para a investigação do procurador especial Jack Smith.





Colocava-se a questão sobre se Nauta, a pedido de Trump, teria movido caixas de e para um depósito em Mar-a-Lago, para assim evitar o cumprimento de uma intimação federal que abrangia todos os documentos classificados na posse do ex-presidente.







Muitos desses movimentos foram captados pela videovigilância.







Cópia do documento das alegações produzidas no gabinete do propcurador Jack Smith | Don Pessin - Reuters





As acusações mais recentes indicam que, no final de junho do ano passado, logo após terem sido exigidas as imagens associadas ao inquérito, Trump ligou para Oliveira. Conversaram durante 24 minutos.





No documento da acusação, está descrito que, dois dias depois,da propriedade Mar-a-Lago, também conhecida por "Casa Branca de Inverno".

Segue-se o contacto de Oliveira com Taveras, que é identificado na acusação como o “Funcionário 4 de Trump”, e o levou para uma pequena sala conhecida como “armário de áudio”. De acordo com a acusação, os dois homens tiveram uma conversa que combinaram “manter entre os dois”.





Nesse diálogo, Oliveira disse a Taveras que “o chefe queria que o servidor fosse apagado”, especifica a acusação, referindo-se ao servidor de computador que guardava as imagens da segurança.





Taveras ter-se-á recusado a apagar o que fosse porque “achava que não tinha o direito de fazê-lo”, descreve a acusação, para acrescentar: “De Oliveira insistiu novamente que o patrão queria o servidor excluído, perguntando: O que vamos fazer?”.





Carlos de Oliveira está agora também acusado de mentir aos investigadores federais.



Documento “secreto e sensível”

Uma das novas acusações está relacionada com um documento confidencial específico. Trata-se de um plano estratégico de batalha em solo iraniano. A investigação de Smith acusa Trump de ter mostrado essa documentação, “durante uma reunião no seu clube de golfe em Bedminster, a duas pessoas que ajudavam o ex-chefe de gabinete da Casa Branca, Mark Meadows, a escrever um livro”.





A acusação fornece datas específicas durante as quais Trump mantinha o documento em sua posse: “De 20 de janeiro de 2021, dia em que ele deixou o cargo, até 17 de janeiro de 2022, data em que Trump entregou 15 caixas de material presidencial ao Arquivo Nacional”.





A especificidade das datas indicia que os promotores têm o documento em questão. A acusação descreve a atuação de Trump como uma “apresentação sobre a atividade militar num país estrangeiro”. Situação agravada por se tratar de um documento "classificado como ultrassecreto".





A reunião em que Trump alegadamente exibiu o documento foi registada numa gravação de áudio e pode-se ouvir o ex-presidente dos Estados Unidos a mexer em papéis e a identificar o documento como “secreto” e “sensível”.





Trump defendeu-se respondeu que o que havia nesse encontro eram jornais a falar do Irão e que estava apenas a “a gabar-se”.







A nova acusação acrescenta crimes de retenção intencional de informações de defesa e duas de obstrução, totalizando 40 acusações neste caso. Trump nega qualquer irregularidade e já veio dizer que o procurador estava "enlouquecido".





"O enlouquecido Jack Smith sabe que eles não têm nenhum caso e está a procurar salvar a sua caça às bruxas ilegal", dizia o comunicado do gabinete de Trump durante a campanha presidencial de 2024.







O antigo presidente continua sob investigação. Em causa está o alegado envolvimento de Trump com a invasão ao Capitólio em 2021.