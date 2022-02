Suspeito de prevaricação. Parlamento Europeu levanta imunidade de Álvaro Amaro

Em causa estará a adjudicação de contratos de parcerias público-privadas a uma empresa de construção, envolvendo os autarcas de Gouveia, Trancoso, Alcobaça e Sabugal.



Esta é a segunda vez que Álvaro Amaro vê levantada a imunidade parlamentar pelo hemiciclo de Estrasburgo. A primeira foi no ano passado, quando o Tribunal da Guarda investigava o ex-autarca por suspeitas dos crimes de prevaricação e fraude na obtenção de subsídio, crimes pelos quais acabou por não ser acusado por falta de provas.Em ambos os casos, Álvaro Amaro não se opôs ao levantamento da imunidade pelo Parlamento Europeu.



O levantamento da imunidade foi pedido ao Parlamento Europeu em abril do ano passado pelo Tribunal Judicial da Comarca da Guarda, "na perspetiva de iniciar uma ação penal contra o deputado relacionada com um crime de prevaricação de titular de cargo político, alegadamente cometido entre meados de 2007 e meados de 2013".



O pedido foi aprovado no hemiciclo de Estrasburgo, em França, com 684 votos a favor, sete contra e quatro abstenções.

Em comunicado, o Parlamento Europeu indica que decidiu seguir a recomendação da comissão parlamentar dos Assuntos Jurídicos tendo em conta que a alegada infração não diz respeito a opiniões ou votos expressos por Álvaro Amaro no exercício das suas funções como eurodeputado, para as quais foi eleito em 2019.

Ouvido em sede de comissão dos Assuntos Jurídicos, "Álvaro Amaro afirmou não objetar ao levantamento da sua imunidade parlamentar".



O eurodeputado social-democrata aguarda também o desenrolar do processo da operação Rota Final, que incide sobre suspeitas de corrupção, tráfico de influências, prevaricação, abuso de poder e participação económica em negócio, no âmbito de uma "investigação que visa esclarecer os termos em que o Grupo Transdev obteve contratos e compensações financeiras com autarquias das zonas Norte e Centro do país".



