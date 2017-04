Suspeito de tentativa de atentado em França era procurado na Bélgica

Graça Andrade Ramos - RTP 19 Abr, 2017, 12:15 / atualizado em 19 Abr, 2017, 13:35 | Mundo

"Clement B. era procurado para ser interrogado. No entanto, não havia traços dele na Bélgica desde finais de 2015", afirmou esta quarta-feira o procurador federal belga.



O procurador não deu mais detalhes nem explicou por que razão Baur era procurado na Bélgica, referindo apenas que as autoridades belgas e francesas colaboraram para o encontrar.



Baur e outro suspeito, Mahiedine M., de 29 anos, foram detidos na terça-feira depois de uma investigação a ameaças publicadas na internet contra os candidatos presidenciais franceses que incluíram fotografias com armas e alegada fidelidade ao autoproclamado Estado Islâmico.



Após as detenções, as forças de segurança descobriram no apartamento ocupado pelos suspeitos armas e explosivos.



A lista de equipamento encontrado inclui uma pistola-metralhadora Uzi, duas armas de mão, diversos carregadores cheios, uma faca de caça, um mapa de Marselha, uma máscara de esqui e uma câmara GoPro.



Os investigadores encontraram ainda três quilos do explosivo artesanal TATP a secar em quatro prateleiras, um deles pronto a utilizar. A presença deste material, extremamente instável e por isso difícil de transportar, leva a crer que o atentado se iria realizar na região de Marselha.

Alta segurança nas eleições francesas

De acordo com a investigação, que durou quase uma semana após o alerta dado pela deteção da fotografia de um dos suspeitos, o atentado deveria ter lugar domingo, dia da primeira volta das eleições presidenciais francesas, e iria visar um dos quatro principais candidatos num lugar não especificado.



Não foi revelado o alvo, mas todos os candidatos foram avisados da ameaça, na semana passada.



A segurança vai envolver "mais de 50 mil polícias e militares em cada volta da eleição presidencial para permitir ao escrutínio decorrer nas melhores condições possiveis de segurança e de serenidade", declarou terça-feira o ministro do Interior, Matthias Fekl.



"O risco terrorista é mais elevado do que nunca", sublinhou.



Há mais de ano e meio que o nível de alerta do país - o plano Vigipirate - se mantém em "segurança reforçada - risco de atentado", sem ser revisto em baixa. A ameaça terrorista "é premente e não diminui", confirma o responsável de uma agência de informações citado pelo jornal Le Monde. "Sabe-se que a nebulosa do Estado Islâmico segue a atualidade e que o contexto eleitoral é sensível", acrescenta.



O Secretariado-geral da Defesa e da Segurança Nacional elaborou entretanto uma postura vigipirata específica até às eleições legislativas. Um plano, classificado e colocado em prática desde janeiro, que prevê diversas medidas "aplicáveis" em função da atividade dos candidatos - sobretudo os mais visíveis - nos vários departamentos de França.