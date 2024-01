Suspeito de tiroteio em escola norte-americana terá morrido

A polícia referiu que várias pessoas foram baleadas numa escola de Perry, no estado de Iowa, no tiroteio ocorrido no primeiro dia de aulas após a pausa de inverno.

Uma fonte ligada ao processo, que solicitou anonimato por não estar autorizada a divulgar publicamente detalhes, a adiantou que pelo menos uma das vítimas é um administrador escolar.

Dois feridos foram levados de ambulância para o centro médico metodista de Iowa, na capital do estado Des Moines, cerca de 64 quilómetros a sudeste de Perry, uma comunidade de cerca de 8.000 pessoas.

O xerife do condado de Dallas, Adam Infante, relatou que o tiroteio ocorreu antes do início das aulas, numa altura em que havia poucos alunos e professores na Perry High School.