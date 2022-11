Suspeito de tiroteio em supermercado nos EUA é funcionário e suicidou-se

"O suspeito morreu, pensamos, de um ferimento causado por um tiro autoinfligido", disse numa conferência de imprensa Mark Solesky, chefe da polícia de Chesapeake, onde ocorreu o tiroteio e cujo motivo ainda é desconhecido.

Os disparos, efetuados com recurso a uma pistola, feriram ainda quatro pessoas, internadas em hospitais próximos, cujo estado de saúde ainda não foi divulgado.

Solesky declarou que as investigações estão a começar e que as forças de segurança ainda estão a analisar a cena do crime com a ajuda da polícia federal norte-americana (FBI, sigla em inglês).

A polícia recebeu uma primeira chamada de emergência às 22:12 de terça-feira, horário local (03:12 de quarta-feira em Lisboa) e os primeiros polícias entraram no supermercado da cadeia Walmart quatro minutos depois, nesta cidade localizada 240 quilómetros ao sul de Washington, de acordo com Solesky.

A situação foi declarada segura às 23:20 de terça-feira (04:20 de quarta-feira em Lisboa), após uma inspeção minuciosa da loja pelos agentes de segurança.

A loja, que ainda estava aberta na altura do incidente, estava cheia de clientes devido ao feriado do Dia de Ação de Graças, de acordo com os meios de comunicação locais.

"Estamos chocados com este trágico evento", declarou hoje a empresa Walmart, a maior cadeia retalhista do mundo, na rede social Twitter.

"Nós estamos a chorar com a comunidade de Chesapeake nesta manhã", disse hoje o governador da Virgínia, Glenn Youngkin, no Twitter.

A senadora da Virgínia, Louise Lucas, afirmou no Twitter que "não descansará até encontrar soluções para acabar com essa violência armada endémica que roubou tantas vidas" nos Estados Unidos.

Essa tragédia acontece quando os Estados Unidos preparam-se para celebrar o grande feriado familiar de Ação de Graças.

Há quatro dias, um outro tiroteio em Colorado Springs, no estado norte-americano do Colorado, deixou cinco mortos e pelo menos 18 feridos num estabelecimento noturno LGBT+. O clube comemorava naquela noite o Dia Internacional da Memória Transgénero, dedicado às vítimas de violência transfóbica.

Na Virgínia, há dez dias, três integrantes de um clube de futebol americano da Universidade da Virgínia (UVA) foram mortos por um ex-colega.

Os Estados Unidos são um cenário regular de assassínios em massa e outros tipos de violência armada. De acordo com o portal Gun Violence Archive, mais de 600 tiroteios em massa [com pelo menos quatro pessoas mortas ou feridas] ocorreram desde o início do ano.

No entanto, a questão do endurecimento da estrutura legal em torno de armas permanece politicamente sensível e o Congresso norte-americano não consegue chegar a um acordo nessa área.