Suspeito do ciberataque em massa a políticos alemães foi detido

“Durante o interrogatório, o arguido confessou ter atuado sozinho ao espiar os dados e ao divulgá-los sem autorização”, declarou o procurador federal Georg Ungefuk.



O suspeito foi detido no domingo no Estado alemão de Hesse como resultado de uma investigação conjunta da Procuradoria-Geral de Frankfurt, do Gabinete Central para a Extinção do Cibercrime e do Gabinete Federal de Investigação Criminal (BKA).



“Até ao momento, os investigadores não possuem provas do envolvimento de uma terceira parte” no ataque informático, informou o BKA.



“Quanto à motivação, o arguido afirmou ter agido por raiva em relação a declarações públicas feitas pelos políticos, jornalistas e figuras públicas”, acrescentou.



O homem foi libertado na segunda-feira devido à falta de provas para a detenção, mas continuam a ser analisados computadores e outros elementos que possam comprovar o envolvimento do suspeito.



Horst Seehofer, ministro alemão do Interior, já comunicou a sua intenção de implementar medidas mais fortes para a proteção de dados, incluindo uma nova lei de segurança relativa às tecnologias de informação.



Apesar de estar prevista a apresentação de um projeto de lei relativo a este tema dentro de poucos meses, Seehofer frisou que os desafios deverão manter-se no futuro. “Não podemos prometer segurança total e absoluta, especialmente no campo da cibersegurança”, alertou.

Merkel entre os afetados

As vítimas do ataque foram vários membros do Parlamento alemão e do Parlamento Europeu, assim como jornalistas e outras figuras públicas ligadas à televisão e à música.



Para além de Angela Merkel, que viu divulgados centenas de e-mails recebidos e enviados por si, foram afetados membros dos principais grupos parlamentares de esquerda e de direita. O único partido que escapou ao ataque foi o de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD, na sigla original).



Outros alvos foram jornalistas das estações públicas ARD e ZDF, os comediantes Jan Böhmermann e Christian Ehring e ainda músicos de rap.



As informações roubadas foram partilhadas numa conta na rede social Twitter que foi entretanto suspensa e que chegou a ser seguida por cerca de 17 mil pessoas.



Os documentos publicados nesta conta datavam de meses anteriores a outubro de 2018 e foram partilhados durante o mês de dezembro, mas foi apenas na passada quinta-feira que as entidades responsáveis se aperceberam do roubo.