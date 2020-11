Suspenso protesto contra França no Paquistão por alegado corte de relações

"O Governo vai aprovar a legislação em dois ou três meses e o embaixador da França será mandado embora. Além disso, o Governo vai anunciar um boicote aos produtos franceses", disse o porta-voz do partido extremista Tehreek-e-Labbaik Paquistão (TLP), Zubair Ahmed.

O porta-voz também indicou que os membros do TLP detidos durante confrontos com a polícia nas manifestações dos últimos dias serão libertados.

O Governo paquistanês não anunciou, até agora, qualquer acordo com o partido, mas o Ministério do Interior aprovou uma autorização para libertar os detidos em causa.

A polícia da capital confirmou que todas as estradas estão abertas após dois dias de bloqueio.

O TLP começou um protesto contra a França no domingo, que resultou em duros confrontos com a polícia, enquanto tentava chegar à embaixada francesa em Islamabad.

Após os confrontos, os islamitas bloquearam o cruzamento de Faizabad, que liga as cidades de Islamabad e Rawalpindi, causando o caos na circulação rodoviária na capital paquistanesa.

Cerca de 5.000 manifestantes reuniram-se no domingo em Rawalpindi e as autoridades montaram um bloqueio de estrada para impedir o acesso dos manifestantes a Islamabad, cortando também os serviços de telecomunicações para impedir a coordenação entre os organizadores.

Na madrugada de segunda-feira para hoje, algumas centenas de manifestantes ainda permaneciam perto dos obstáculos colocados pela polícia, mas o TLP anunciou o fim do protesto depois de ter estado em negociações durante a noite com o Governo.

"Os trabalhadores foram convidados a deixar o local e dispersarem pacificamente", disse o porta-voz do TLP, Pir Ijaz Ashrafi.

O partido também esteve na origem de violentas manifestações, em novembro de 2018, contra a absolvição de Asia Bibi, condenada à morte em 2010 por alegados insultos ao profeta Maomé e ao Islão durante uma discussão com colegas de trabalho e que passou nove anos em confinamento solitário até ser absolvida e levada para o Canadá.

O TLP pretendia agora a expulsão do embaixador francês e o boicote aos produtos franceses, tendo garantido que as autoridades aceitaram as exigências.

No entanto, um alto funcionário do Governo disse à agência de notícias francesa AFP - sob condição de anonimato - que o Paquistão "não tem qualquer intenção de cortar relações diplomáticas com nenhum país".

A situação foi gerida "como tinha de ser" para que os manifestantes deixassem as ruas, acrescentou.

Nas últimas semanas, vários protestos foram organizados no Paquistão contra a França e o Presidente francês, Emmanuel Macron, devido à publicação de caricaturas do profeta Maomé.

Em outubro, o primeiro-ministro paquistanês, Imran Khan, acusou Macron de atacar e ferir os sentimentos de milhões de muçulmanos em todo o mundo ao defender o direito à publicação de caricaturas após a decapitação, por um islamita, de um professor de francês, em 16 de outubro, que tinha mostrado aos seus alunos caricaturas do profeta Maomé numa aula sobre liberdade de expressão.

Houve também manifestações contra os comentários de Macron em outros países predominantemente muçulmanos, como o Bangladesh.

O Islão, na sua interpretação mais radical, proíbe qualquer representação de Maomé, considerando-a um ultraje e uma blasfémia.

A questão é particularmente inflamada no Paquistão, onde até mesmo alegações não comprovadas de insultos ao Islão podem levar a assassínios e a linchamentos.

Vários grupos de direitos humanos têm pedido a reforma das polémicas leis do país sobre o assunto, que preveem pena de morte - frequentemente usada - para quem insulta o profeta, mas que servem frequentemente, segundo os seus críticos, para acertar contas pessoais.