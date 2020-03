Suspenso tráfego aéreo entre Portugal e Espanha

"Foi decidido que seria suspenso o tráfego aéreo entre os dois países a partir do final do dia de hoje. A partir de hoje não teremos voos entre os aeroportos nacionais e os aeroportos espanhóis", disse Eduardo Cabrita.

Em conferência de imprensa, o ministro avançou que são igualmente suspensas as ligações ferroviárias, tal como as duas ligações fluviais que existem no Minho no Algarve.

“Decidimos, visando cooperar no combate à pandemia Covid-19, estabelecer mecanismos de reposição do controlo de fronteiras nas fronteiras entre Portugal e Espanha”, anunciou.



Por essa razão, as fronteiras terrestres entre os dois países serão “a partir das 23h00 de hoje em Portugal” controladas.



Nos nove postos fronteiriços entre Portugal e Espanha apenas poderão circular transportes de mercadorias, de cidadãos nacionais ou de residentes em Portugal ou em Espanha que se dirijam às suas casas, assim como deslocações profissionais.“Todas as deslocações que não sejam de mercadorias ou de trabalho estão, a partir desta noite, impedidas”, nomeadamente circulações turísticas ou de lazer, explicou o ministro.