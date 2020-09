Suspensos sete agentes envolvidos na morte de afro-americano por asfixia

A morte de Daniel Prude ocorreu a 30 de março, mas apenas agora foi conhecida pelo público, depois de a família do homem ter divulgado um vídeo no qual se vêNa quinta-feira, Lovely Warren, presidente da Câmara de Rochester – onde ocorreu o incidente –, segundo o instituto de medicina legal que realizou a autópsia a Prude.Lovely Warren avançou que iria avançar com a decisão de suspender os sete agentes envolvidos apesar de o Conselho da cidade a ter aconselhado em contrário., frisou a autarca.

Apesar de suspensos, o ordenado dos sete agentes continuará a ser pago por questões contratuais.

A presidente de Câmara considerou que o departamento de polícia, a sociedade e o sistema de saúde mental falharam para com o homem, que apresentava sinais de distúrbios psicológicos. Antes de lhe ser colocado na cabeça um saco, Prude fazia declarações incoerentes e estava despido e deitado no chão da rua.Lovely Warren disse apenas ter tido conhecimento do uso de força por parte das autoridades policiais a 4 de agosto, meses depois do episódio, e queA presidente de Câmara disse ter transmitido ao chefe de polícia que estava profundamente, pessoalmente e profissionalmente desiludida com o facto de este não a ter informado devidamente sobre o que aconteceu com Prude a 30 de março.

Joe Biden esteve com família de Jacob Blake

O caso de Daniel Prude surge após vários outros nos últimos meses envolvendo cidadãos afro-americanos e agentes da polícia, nomeadamente os casos de George Floyd, Breonna Taylor ou Jacob Blake, que desencadearam uma vaga de protestos antirracismo e contra a brutalidade policial em várias cidades norte-americanas.O episódio com Jacob Blake foi um dos mais recentes: no fim do mês passado, durante um protesto contra a injustiça racial, este homem foi atingido com várias balas nas costas por um polícia, ficando gravemente ferido.Ao contrário de Donald Trump, que preferiu não fazer grandes referências ao caso nem visitar a família de Blake,O candidato democrata e a sua mulher estiveram mais de uma hora reunidos com o pai, mãe, irmãos e alguns membros da equipa de defesa de Jacob Blake, incluindo o seu advogado, que participou por telefone.Agora, Joe Bide deverá reunir-se com líderes cívicos e com o governo local de Kenosha – cidade de Wisconsin onde ocorreu o tiroteio – para discutir o sucedido com Blake e as medidas a tomar para evitar que tal se repita., afirmou o candidato presidencial.