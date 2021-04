Suspensos voos de retirada de deslocados da vila de Palma

Tudo a fechar no norte de Moçambique. Foram suspensos os voos de retirada de deslocados da vila de Palma, devido à ação dos jihadistas. O Programa Alimentar Mundial das Nações Unidas já não quer ligações aéreas com a vila onde se encontra o Al-Shabab.