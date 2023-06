Svetlana Tikhanovskaya. Opositora de Lukashenko alerta para ameaça nuclear

"Temos mísseis e bombas que recebemos da Rússia", afirmou o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, numa entrevista ao canal de TV estatal russo Rossiya-1, emissão que foi partilhada no canal Telegram da agência de notícias estatal bielorrussa Belta.





"As bombas são três vezes mais poderosas do que aquelas (lançadas sobre) Hiroshima e Nagasaki", enfatizou Lukashenko.







O presidente autocrata, principal aliado da Rússia, fez-se rodear de um cenário cuidado para fazer passar a mensagem belicista. Lukashenko teve como pano de fundo uma estrada junto a uma clareira, na floresta, com veículos militares estacionados e um depósito militar visível.





Lukashenko revelou que ainda não tinham chegado todas as armas nucleares táticas, o que está a suceder

Armas nucleares nas “mãos de um ditador louco"

A principal figura da oposição bielorrussa, Svetlana Tikhanovskaya, deixou claro, a partir do exílio, que é um perigo transferir armas nucleares da Rússia para "as mãos de um ditador louco" na Bielorrússia.





Tikhanovskaya, durante uma entrevista à BBC em Varsóvia,





A Bielorrússia, tal como a Ucrânia e o Cazaquistão, prescindiu do armamento nuclear na década de 1990. Em cima da mesa ficaram garantias de segurança dadas pela Rússia pós-soviética e pelo Ocidente.







"Mas a Bielorrússia é o nosso país e não queremos armas nucleares", vincou Tikhanovskaya. "Este é como o último passo para manter nossa independência. E eles [no Ocidente] mantêm-se em silêncio sobre este assunto", salientou.



"Mais locais de armazenamento do que cães de aldeia"



Vladimir Putin anunciou a transferência, pela primeira vez, em março, argumentando com o facto de que os Estados Unidos haviam já implantado armas semelhantes na Europa. Mais tarde, o presidente russo informou que a transferência do arsenal nuclear só ocorreria quando os locais de armazenamento estivessem preparados.



Moscovo alegou, entretanto, que manterá o controlo dos mísseis, realçando que as armas são táticas e não estratégicas de longo alcance.



Por sua vez, Lukashenko sublinhou: "Não estou a planear lutar contra os EUA, mas armas táticas são boas. E o [míssil] Iskander percorre 500 quilómetros ou mais”. A Bielorrússia faz fronteira com três países membros da NATO: Lituânia, Letónia e Polónia.



O presidente bielorrusso, de 68 anos, governa desde 1994, o que o torna o líder europeu mais antigo. Lukashenko acrescentou que não se limitou a pedir as armas a Putin, mas "exigiu-as".



"Sempre fomos um alvo", reiterou Lukashenko. "Eles querem despedaçar-nos desde 2020. Ninguém até agora lutou contra um país que possui armas nucleares".







Alexander Lukashenko clamou mesmo que a Bielorrússia tem "mais locais de armazenamento do que cães de aldeia".