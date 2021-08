Sydney. Propagação da variante Delta obriga a montar tendas de emergência

O Estado de Nova Gales do Sul somou 1029 casos em 24 horas, sendo 969 detetados nos arredores de Sydney.



Os hospitais Westmead e Blacktown montaram tendas de emergência para atenderem o rápido aumento de doentes com Covid-19.

As áreas médicas improvisadas pretendem ajudar a "aliviar os atrasos", explicou à Reuters um porta-voz do Distrito Sanitário Local de Sydney Ocidental.

The Sydney hospital "pressure": Hotspot hospitals to triage COVID-19 patients in makeshift units to manage surge. (Look rather like tents.) https://t.co/rBxobwFLiE