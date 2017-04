Tabqa praticamente conquistada pelas forças anti islamitas

Graça Andrade Ramos - RTP 30 Abr, 2017, 22:08 | Mundo

Tabqa é o ultimo bastião do autoproclamado Estado Islâmico na Síria antes da cidade de Raqa, a sua capital.



De acordo com a France Presse, que cita o diretor do Observatório Sírios dos Direitos Humanos, OSDH, Rami Abdel Rahmane, ao fim da noite de domingo "mais de 70 por cento de Tabqa estava nas mãos das FDS".



"A cidade velha foi totalmente conquistada e combates encarniçados ocorrem neste momentos à portas da cidade nova", afirmou Rahmane.



A cidade nova de Tabqa, também chamada al-Thaura, inclui três grandes bairros onde se entrincheiraram os jiadistas do Estado islâmico.



"A coligação está a bombardear as suas posições", referiu o diretor do OSDH.



Este avanço da FDS ocorre uma semana depois dos seus combatentes terem entrado em Tabqa, situada a cerca de 55 quilómetros a oeste de Raqa, alvo último das forças anti-islamitas.Combatentes das FDS publicaram fotos em que mostram objetos alegadamente apreendidos nas zonas recém-conquistadas da cidade: armas, munições e uma bandeira do grupo jiadista.



Os islamitas estão a opor uma resistência feroz, sobretudo através de drones armados, uma tática usada igualmente contra as forças iraquianas que tentam expulsa-los da cidade de Mossul.



De acordo com o OSDH, o grupo recorre igualmente a carros armadilhados e a bombistas suicidas para tentar deter o avanço das FDS.



Tabqa tem 85 mil habitantes, incluindo os combatentes jiadistas. A cidade, que serviu de base de comando do grupo Estado Islâmico, incluía a principal prisão do EI e fica situada perto da barragem do mesmo nome, ainda sob controlo do grupo.



O assalto das FDS a Tabqa iniciou-se em finais de março, incluído na vasta operação para reconquista de Raqa, a "Cólera do Eufrates", lançada em novembro de 2016 e na qual já recuperaram vastas áreas de território aos jiadistas.