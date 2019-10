Taça de Portugal. Silas critico em relação à equipa do Sporting

Silas diz que o problema da equipa principal de futebol do Sporting não está no presidente. Reacção do treinador dos "leões" após a eliminação da Taça de Portugal frente ao Alverca.

Depois da derrota o técnico leonino disse ainda que o clube não precisa de heróis.





O treinador dos "leões" foi duro com a anarquia tática de alguns jogadores e até desvalorizou o contributo que os internacionais deram à equipa.





O técnico fez questão de afirmar que "as individualidades podem ser prejudiciais. Temos é de construir uma equipa, o que é uma batalha".





A última palavra foi para os adeptos aos quais reconheceu razão na contestação á equipa: "Os adeptos estão desiludidos e é normal. Temos de aceitar a crítica - é merecida".