Taça de Portugal. Sporting recebe Paços no arranque da quarta eliminatória

No Estádio José Alvalade, num embate com início marcado para as 21h15, os "leões" não vão poder contar com Pedro Gonçalves, o melhor marcador do campeonato (10 golos), devido a castigo, nem com o técnico Rúben Amorim, que, pela mesma razão, não vai poder dirigir a equipa do banco de suplentes.Na ronda anterior, o Sporting goleou o Sacavenense (7-1), do Campeonato de Portugal, enquanto o Paços de Ferreira, que ocupa o sexto lugar da I Liga, ganhou por 4-0 no campo da Oliveirense, do segundo escalão.Para o campeonato, as duas equipas já se encontraram esta temporada, com o Sporting a vencer na Mata Real, por 2-0.O clube de Alvalade já levantou por 17 vezes a Taça de Portugal, a última em 2018/19, enquanto o Paços de Ferreira fez a sua melhor campanha em 2008/09, quando chegou pela primeira (e até agora única) vez à final do Jamor, tendo perdido com o FC Porto (1-0).





Jogos para todos os gostos







A quarta eliminatória arranca oficialmente às 14h00, com o Académico de Viseu a receber a Académica, num embate entre duas equipas que militam na II Liga.O emblema de Coimbra já venceu por duas vezes a competição, em 1938/39 e 2011/12, e foi finalista por mais três vezes, nos anos 50 e 60 do século passado.O FC Porto continua a defesa do título no domingo, frente ao Tondela, no Estádio do Dragão, no mesmo dia em que o Benfica, recordista de troféus, com 26 conquistas, recebe no Estádio da Luz o Vilafranquense, da II Liga.

Programa da quarta eliminatória da Taça de Portugal:



Académico de Viseu (II) - Académica (II), 14h00Sporting (I) - Paços de Ferreira (I), 21h15Fontinhas (CP) - Fafe (CP), 11h00Rio Ave (I) - Famalicão (I), 15h00Estoril Praia (II) - Boavista (I), 21h00Cova da Piedade (II) - Moreirense (I), 11h00Vitória de Guimarães (I) - Santa Clara (I), 14h00FC Porto (I) - Tondela (I), 18h30Benfica (I) - Vilafranquense (II), 20h30Torreense (CP) - Amora (CP), 11h00Anadia (CP) - Estrela da Amadora (CP), 14h00Olímpico do Montijo (CP) - Sporting de Braga (I), 20h15Marítimo (I) - Salgueiros (CP), 11h00União de Leiria (CP) - Gil Vicente (I), 16h00Belenenses SAD (I) - Sporting de Espinho (CP), 19h00

Nacional (I) - Leixões (II), sem hora marcada.