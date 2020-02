Tailândia. Ataque de soldado terá sido motivado por desavenças pessoais

O atirador tailandês, um soldado de 32 anos, foi morto pelas autoridades na madrugada deste domingo, num centro comercial no nordeste do pais. No ataque, morreram 29 pessoas. Outras 57 ficaram feridas. As autoridades acreditam que o massacre foi motivado por desavenças pessoais, por causa de uma casa.