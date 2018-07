Tailândia. Gruta de Tham Luang vai ser transformada em museu

RTP12 Jul, 2018, 13:24 / atualizado em 12 Jul, 2018, 14:15 | Mundo

Foi na terça-feira que as equipas de socorristas concluríram o resgate das últimas quatro crianças e do treinador que ainda estavam na gruta. Estão todos no hospital a receber tratamento médico e psicológico.



Narongsak Osottanakorn, responsável pela operação, revelou entretanto à BBC que a gruta vai ser transformada em museu vivo. O objetivo é mostrar como foi feito o resgate.







Por sua vez, o primeiro-ministro tailandês, Prayuth Chan-ocha, disse que vão ser implementadas precauções dentro e fora da gruta para proteger os turistas. Vários moradores pediram às autoridades que o local fosse sinalizado com mais alertas, pois está sujeito a inundações.

Gruta transformada em museu?



O salvamento no grande ecrã



Pure Flix joins the rest of the world in thanking God for answering prayers for the successful rescue of those trapped in the cave in Thailand.



Managing partner Michael Scott, from his home in Thailand, has been helping at the cave rescue in Chiang Rai the past 4 days. pic.twitter.com/htt1vN9oU1 — Pure Flix (@PureFlix) 10 de julho de 2018

Os 12 rapazes e o treinador entraram na caverna pela primeira vez no dia 23 de junho, mas ficaram encurralados depois das inundações causadas pela chuva. O grupo foi encontrado por mergulhadores nove dias depois de ter desaparecido.Segundo o jornal brasileiro, já está em andamento o projeto para que a gruta se torne um local turístico.Ainda não foi revelado se o museu vai estar aberto todo o ano, tendo em conta as especificidades do clima tailandês, designadamente a chuva das monções. Foi por esta razão que os jovens e o treinador ficaram presos na gruta.Duas empresas cinematográficas querem transformar a história em filmes. Segundo a BBC, antes de o grupo ter sido resgatado a empresa cinematográfica norte-americana Pure Flix esteve no local a entrevistar as equipas de salvamento.Michael Scott, cofundador da empresa, disse que a sua esposa era amiga de Samn Gunan, o mergulhador da marinha tailandesa que morreu enquanto participava no resgate. “Ver todos os atos heroicos da gruta e tirar todos os mergulhadores é um momento tão comovente e tão pessoal para mim”, disse Scott num vídeo filmado no local do resgate e publicado no Twitter.Segundo a BBC, a empresa Ivanhoe Pictures, de Los Angeles, foi oficialmente escolhida pelo Governo tailandês e pela marinha para realizar o filme.