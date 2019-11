Tailândia. Gruta onde ficaram retidos 12 rapazes aberta para visitas turísticas

O espaço no norte do país foi preparado para, a partir de agora, receber grupos de 25 a 30 pessoas que podem, à vez, entrar na caverna principal.



Por dia, os visitantes podem chegar aos dois mil.



A gruta esteve encerrada durante meses após o resgate, à espera que o nível da água que a inundava baixasse.



Foi no ano passado, em junho, que o mundo esteve preso à história dos 12 rapazes e do seu treinador.



Estiveram presos nove dias e o caso deu origem a um filme, livros e um museu.