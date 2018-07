Tailândia. Mergulhadores retomam resgate de menores presos em gruta

10h03 - Em síntese



Os mergulhadores voltaram a entrar na gruta de Tham Luang pelas 11h00 locais (5h00 em Lisboa);

As condições atmosféricas, com o regresso da chuva ainda no domingo, não fizeram subir o nível da água no complexo subterrâneo;

A célula de crise sugere que os primeiros rapazes a sair da gruta, ao segundo dia da operação, serão aqueles considerados mais fortes. Poderão estar livres entre as 19h30 e as 20h30 (13h30 ou 14h30 em Lisboa);

As autoridades tailandesas deixam críticas a parte da cobertura mediática da operação de resgate, denunciando a utilização de pelo menos um drone para captar imagens no local e a interceção de comunicações de socorristas e polícia.



O governador da província de Chiang Rai, à frente da célula de crise montada para o resgate em Tham Luang, mostra-se otimista quanto ao desfecho da operação em curso.







Narongsak Osottanakorn afirma mesmo que, "dentro de algumas horas, haverá boas notícias".



O responsável pela célula da crise adianta que há mais operacionais envolvidos nos esforços de extração, face ao dispositivo da véspera.





O responsável pela célula da crise adianta que há mais operacionais envolvidos nos esforços de extração, face ao dispositivo da véspera.



Narongsak Osottanakorn explica que os nomes dos rapazes já resgatados não foram divulgados "por respeito pelas famílias cujos filhos continuam presos".



Na edição desta segunda-feira do, Manuel Anselmo Assunção, do Centro Português de Atividades Subaquáticas, explicou que a respiração é desde logo um problema para as crianças, uma vez que é preciso treino e técnica.Pelas 10h30 locais (4h30 em Lisboa), o ministro tailandês do Interior, Anupong Paojinda, confirmou que está em curso a segunda fase da operação de retirada dos elementos da equipa de futebol Wild Boars que ainda permanecem no interior da gruta de Tham Luang, localizada na província setentrional de Chiang Rai, próxima da fronteira com Myanmar e o Laos.Quatro dos 12 menores, com idades entre os 12 e os 16 anos, foram retirados no domingo. Falta extrair outros oito e o treinador, de 25 anos.Paojinda explicava nas últimas horas que a segunda fase da extração seria confiada aos mesmos mergulhadores de elite, que já estão familiarizados com o trajeto e as condições da gruta. O ministro diria ainda que as crianças que no domingo ficaram para trás continuam, por enquanto, saudáveis. Estão a ser efetuados, todavia, exames médicos adicionais.A operação mobiliza nesta altura 90 mergulhadores - 40 de nacionalidade tailandesa e meia centena de estrangeiros. A dificuldade deste socorro ficou patente na semana passada com a morte de um antigo mergulhador da Marinha tailandesa envolvido nos trabalhos.Uma centena de jornalistas de vários países estão agora confinados a um centro de imprensa montado pelas autoridades tailandesas a aproximadamente dois quilómetros da gruta de Tham Luang.Foi a 23 de junho, após uma partida de futebol, que os 12 menores e o treinador entraram na gruta para explorar o local. Viram então a saída bloqueada por uma inundação causada pela chuva das monções.Só ao fim de nove dias foram localizados pelas equipas de resgate. A câmara onde os rapazes ficaram aprisionados está a cerca de quatro quilómetros da entrada da gruta. Parte do trajeto até àquele local é percorrido debaixo de água e com visibilidade nula.O principal desafio que se coloca aos socorristas é precisamente a chuva característica desta época do ano, que ameaça inundar por completo a complexa rede subterrânea de Tham Luang. É, em suma, uma corrida contra o tempo.Por outro lado, o espaço exíguo dificulta as manobras dos mergulhadores, que têm de posicionar botijas de oxigénio ao longo do percurso até à saída.