Tailândia: pode demorar meses o salvamento de rapazes presos em gruta

Os doze jovens e treinador foram encontrados ontem, todos com vida, no interior da gruta onde se refugiaram da chuva e onde ficaram presos por causa da subida das águas.



Neste momento as zonas de acesso foram totalmente submersas e estão cheias de lama.



A única passagem é tão estreita que não passa um mergulhador com uma garrafa de oxigénio.



Estão a cerca de 800 a mil metros da superfície mas depois de encontrados há agora muitos problemas para os resgatar. O salvamento pode demorar meses.